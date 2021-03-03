Рудковская опровергла уход Ильиных из академии Плющенко

Супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Яна Рудковская опровергла информацию о том, что чемпионка Олимпиады 2014 года в танцах на льду Елена Ильиных прекратила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко».

«Ильиных приходила к нам в качестве тренера, который будет работать не на постоянной основе. Она фрилансер. Лена предупреждала, что у нее будут поездки, связанные с ребенком и мужем. Ильиных остается членом нашей команды, ничего не поменялось», — сказала Рудковская «Спорт-Экспрессу».

Об уходе Ильиных из академии Плющенко на постоянной основе сообщал Тele-sport.

Ранее сообщалось, что фигуристка Сотскова дисквалифицирована на десять лет.