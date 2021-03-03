«Трассу не стали солить»: Вяльбе оценила выступление Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление Александра Большунова в 15-ти километровой гонке коньковым ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Я не видела Сашу и не могу сказать, что случилось. Не знаю. Но трасса сегодня очень вязкая, и она для Саши точно не подходила. Он достаточно крупный. Нам странно, почему трассу сегодня совсем не стали солить. Сказали в FIS, что дело в уровне влажности», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Лучшим из россиян в гонке стал Большунов, занявший четвёртое место. Артём Мальцев стал пятым, Иван Якимушкин — 11-м, Андрей Мельниченко — 12-м.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места БОльшунова могло стать плохое качество трассы.