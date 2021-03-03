У Красноярска отобрали чемпионат мира по по сноуборду и фристайлу

Красноярск не сможет принять чемпионат мира по сноуборду и фристайлу в 2025 году, — об этом сообщила Международная федерация лыжного спорта (FIS).

Причина — решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в деле о споре Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Согласно вердикта Суда, ни один российский спортивный объект не может стать местом проведения международных соревнований вплоть до 2025 года.

17 декабря был утвержден список санкций в отношении России со стороны ВАДА. Россияне не смогут выступать со своим флагом и гимном на Олимпийских играх и чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года.

Красноярск был единственным кандидатом на проведение чемпионата мира в 2025 году.

Ранее сообщалось, что World Athletics одобрила план восстановления ВФЛА в правах.