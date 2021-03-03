Вице-президент АСА рассказал про проблемы Емельяненко с алкоголем

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о проблемах бойца ММА Александра Емельяненко с алкоголем и о том, какое сейчас отношение к нему в клубе «Ахмат».

«Слишком много шансов у Александра, чтобы привести себя в форму и вести здоровый образ жизни. В «Ахмате» ему всегда помогали, но, к сожалению, Александр не выдерживал эту линию, не доходил до конца. Если человек хочет чего-то, то он будет из кожи вон лезть… Есть соседние республики, куда он уезжал, где его видели. Видимо, когда он уже не мог противостоять своим желаниям, он срывался, уезжал в другие места и там, скажем так, пробовал алкоголь» — рассказал Бадаев в интервью Sport24.

Бадаев также заметил, что если дорога в «Ахмат» для Емельяненко закрыта, то его бои в рамках АСА вполне возможны. Если боец сможет набрать приличную форму.

Ранее сообщалось, что Александр Емельяненко отказался завершать карьеру.