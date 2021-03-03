Нурмагомедов хотел бы сыграть за «Спартак»

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что хотел бы сыграть за московский «Спартак». Напомним, что в январе Нурмагомедов посетил сборы красно-белых в ОАЭ, после чего опубликовал в своём «Instagram» видео, на котором он участвует в спарринге вместе с футболистами.

«Думаю, за «Спартак», это народная команда. И, думаю, отец тоже хотел бы, чтобы я сыграл за «Спартак». Для этого мне нужно как минимум полгода футбольных тренировок. Скинул бы 6-7 кг. Не знаю, как бы я сыграл. Я не назвал бы себя суперфутболистом. Но попробовать хотел бы, потихоньку можно было бы втянуться», — сказал Хабиб в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава».

Ранее сообщалось, что форвард дормундской «Боруссии» Эрлинг Холланд передал Нурмагомедову игровую футболку «шмелей» со своим автографом.