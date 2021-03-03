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Спортивные новости

Нурмагомедов рассказал о мотивирующем сообщении от Ибрагимовича перед боем

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Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о мотивирующем голосовом сообщении от форварда «Милана» Златаном Ибрагимовичем.

«У меня со Златаном очень серьёзное общение было всегда. Общаемся после матчей, после боёв. Даже могу включить мотивирующее голосовое сообщение, которое Златан мне скинул до последнего боя», — сказал Хабиб в видео, опубликованном на YouTube-канале «КраСава».

«Брат, как ты, всё хорошо? Люди не видят, как я работаю, они наблюдают только за моей игрой и удивляются, что у меня всё под контролем. Я верю в тяжёлый труд и в то, что он приносит плоды. Всё в твоей голове, всё идёт оттуда. Если ты чувствуешь себя молодым, ты молод, если упорно тренируешься, то ты упорно тренируешься», — сказал Ибрагимович в голосовом сообщении.

Нурмагомедов сказал, что эти слова от Залатана — один из самых сильных мотиваторов в его жизни. Это сообщение Ибрагимович прислал Хабибу за пять часов до боя с Гэтжи.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов хотел бы сыграть за «Спартак».

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