«Я прикалывалась»: Алана Мамаева опровергла попытку самоубийства

Алана Мамаева, жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, опровергла информацию о попытке самоубийства.

Ранее появилась информация, что друзья Аланы нашли ее дома без сознания и госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Сообщалось, что женщина приняла около 40 таблеток.

«У меня всё хорошо, я дома. Я так просто… забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы, что ли?» — приводит слова Мамаевой телеграм-канал Life Shot.

Накануне Мамаева уличила супруга в измене. Алана опубликовала на своей странице в «Instagram» паспортные данные и фото 29-летней испанки, которую подозревает в связи с мужем во время зимних сборов «Ростова» в Испании.

Ранее сообщалось, что Алана Мамаева найдена без сознания в своей квартире.