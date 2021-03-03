ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме и повел в серии 1:0

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА в овертайме обыграл московский «Спартак». Встреча со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу «армейцев».

Все три периода завершились безголевой ничьей. В середине первого периода «армейцы» выиграли вбрасывание в зоне «Спартака». Константин Окулов передачей нашёл на пятачке свободного Максима Шалунова, который с близкого расстояния пробил Юлиуса Гудачека, принеся ЦСКА победу с минимальным счётом. Голкипер «армейцев» Ларс Юханссон отразил все броски по своим воротам.

ЦСКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая встреча пройдёт в Москве 5 марта.

«Газета.ру» вела текстовую трансляцию матча ЦСКА - «Спартак».

Ранее сообщалось, что Знарок ответил на вопрос о возможном переходе Панарина в «Спартак».