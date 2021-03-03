«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в первом матче четвертьфинальной серии

В Казани завершился первый матч плей-офф КХЛ. «Ак Барс» принимал «Торпедо» и выиграл (2:1). Победитель был определен в овертайме.

Счет в матче на 4-й минуте открыл Артем Галимов, которому ассистировали Тревор Мерфи и Артем Лукоянов. Гости отыгрались благодаря броску Криса Уайдмана на 50-й минуте. «Ак Барс» вырвал победу на 72-й минуте благодаря голу Тревора Мерфи.

КХЛ. Плей-офф. 1-й раунд

«Ак Барс» (Казань) - «Торпедо» (Нижегородская область) - 2:1ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы:

1:0 - Галимов (Мёрфи, Лукоянов) – 04:22' (5x5)

1:1 - Уайдман (Терри, Жафяров) – 50:12' (5x4)

2:1 - Мёрфи (Да Коста) – 71:56' (5x4)

Второй матч серии запланирован на 5 марта. Начало — в 19:30 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл «Спартак» в овертайме и повел в серии 1:0.