Рублев обыграл Маррея и вышел в 1/4 финала турнира в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме. В матче 1/8 финала соревнований Рублев, 4-й сеяный, встречался с представителем Великобритании Энди Марреем, экс-первой ракеткой мира, в настоящее время занимающим 123-е место в рейтинге ATP.

Встреча между соперниками продолжалась 1 час 36 минут и завершилась победой Рублева в двух сетах — 7:5, 6:2.

В четвертьфинале турнира Рублев сыграет с победителем матча Давид Гоффен (Бельгия) — Жереми Шарди (Франция).

Напомним, что другой россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев — не смог преодолеть первый раунд роттердамского турнира

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев проиграл в Роттердаме и упустил шанс стать второй ракеткой мира.