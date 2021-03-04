Лучший бомбардир «Краснодара» летом бесплатно уйдет из клуба

Нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг покинет клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента. Об этом сообщает Sportbladet.

По информации источника, игрок продолжит карьеру в «Гетеборге». Отмечается, что форвард уже согласовал детали личного контракта со шведской командой.

Напомним, что в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) Берг провел 15 матчей и забил девять мячей, отдав при этом две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отдал 100% точных передач в игре с «Кротоне».