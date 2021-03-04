Игрок «Аталанты» Миранчук отдал 100% точных передач в игре с «Кротоне»

В очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».

Встреча прошла в Бергамо на арене «Атлетико Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Российский полузащитник Алексей Миранчук появился на поле во втором тайме. За отведенное ему время 25-летний футболист отдал 15 передач (точность — 100%, прим. «Газеты.Ru»), нанес два удара в сторону ворот соперника, а также совершил один отбор.

Портал Whoscored оценил игру Миранчука в 7,23 балла.



Ранее сообщалось, что жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева была найдена без сознания в Москве в своей квартире.