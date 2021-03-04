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Спортивные новости

Хореограф группы Тутберидзе жестко раскритиковал форму Косторной

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Алексей Железняков, хореограф группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, жестко раскритиковал физическую форму действующей чемпионки Европы Алены Косторной. Об этом сообщает «СЭ».

По его мнению, 17-летняя спортсменка очень далека от оптимальных кондиций.

«Ухудшилась ли ее форма? Конечно, вы же сами все видите. Не знаю, что происходило у нее во время тренировок у Евгения Плющенко... Человек, может быть, перестала работать сам над собой. Нет выносливости, надо функционалу подтягивать», — сказал Железняков.

Ранее наставник академии Евгения Плющенко Сергей Розанов опроверг новость о возвращении к работе в группе Этери Тутберидзе.

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