Бутырская назвала уход Косторной от Тутберидзе предательством

Чемпионка мира 1999 года по фигурному катанию Мария Бутырская высказалась о возможном возвращении действующей чемпионки Европы Алены Косторной к заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Telesport.

По ее мнению, после предательского ухода к Евгению Плющенко, 17-летней спортсменке будет непросто вернуться к своему предыдущему наставнику.

Бутырская предположила, что Косторная страдает от некачественных тренировок, и заявила, что человека, не занимающегося на льду каждый день, видно сразу.

Ранее Алена Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу к Этери Тутберидзе.