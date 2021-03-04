Ягудин заочно поспорил с Губерниевым о популярности фигурного катания

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Манчестер СитиВулверхэмптон
4:1
закончен
Италия / Серия А
ЛациоТорино
перенесен
ЮвентусСпеция
3:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
7:4
закончен
Динамо МСеверсталь
1:0
закончен
СКАДинамо Мн
4:2
закончен
АвангардАвтомобилист
3:0
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
1:2
закончен
Нью-Йорк РейнджерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
5:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДетройт Ред Уингз
4:1
закончен
Монреаль КанадиенсОттава Сенаторз
3:1
закончен
Нэшвилл ПредаторзКаролина Харрикейнз
2:4
закончен
Виннипег ДжетсВанкувер Кэнакс
5:2
закончен
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
0:2
закончен
Еврокубок
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
online
Морнар Гран Канария
81:85
закончен
Монако Нантер
online
Монако Нантер
98:94
закончен
Цедевита Олимпия Виртус Болонья
98:108 (ОТ)
закончен
Ховентуд Уникаха
online
Ховентуд Уникаха
77:90
закончен
Фигурное катание / Финал Кубка России
Юниорки. Произвольная программа
закончен
Кубок России
УфаУрал
3:0
закончен
Италия / Серия А
СассуолоНаполи
3:3
закончен
БеневентоВерона
0:3
закончен
МиланУдинезе
1:1
закончен
ДженоаСампдория
1:1
закончен
ФиорентинаРома
1:2
закончен
АталантаКротоне
5:1
закончен
КальяриБолонья
1:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Шеффилд ЮнайтедАстон Вилла
1:0
закончен
БёрнлиЛестер Сити
1:1
закончен
Кристал ПэласМанчестер Юнайтед
0:0
закончен
Франция / Лига 1
Сент-ЭтьенЛанс
2:3
закончен
НиццаНим
2:1
закончен
МетцАнже
0:1
закончен
ЛионРенн
1:0
закончен
БрестДижон
3:1
закончен
СтрасбургМонако
1:0
закончен
НантРеймс
1:2
закончен
МонпельеЛорьян
1:1
закончен
ЛилльМарсель
2:0
закончен
БордоПСЖ
0:1
закончен
Кубок Испании
БарселонаСевилья
3:0 (ДВ)
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
1:3
закончен
ЛокомотивЙокерит
1:0
закончен
ЦСКАСпартак
1:0 (ОТ)
закончен
Ак БарсТорпедо
2:1 (ОТ)
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
0:0
перерыв
Эдмонтон ОйлерзТоронто Мэйпл Лифс
04:00
Анахайм ДаксСент-Луис Блюз
05:30
Вегас Голден НайтсМиннесота Уайлд
06:00
Лос-Анджелес КингзАризона Койотс
06:00
Сан-Хосе ШарксКолорадо Эвеланш
06:30
Еврокубок
УНИКС Андорра
online
УНИКС Андорра
85:63
закончен
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
61:83
закончен
Морнар Гран Канария
online
Доломити Энергия Партизан
online
Метрополитан 92 Локомотив-Кубань
online
Доломити Энергия Партизан
69:54
закончен
Бурк Будучность
online
Бурк Будучность
89:92
закончен
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
15 км, свободный стиль, мужчины
закончен
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
21:00
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
21:00
ЛиверпульЧелси
23:15
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
22:45
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
17:00
СКАДинамо Мн
19:30
Динамо МСеверсталь
19:30
АвангардАвтомобилист
19:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
03:00
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
03:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
04:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:30
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
05:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
06:00
Развернуть

Спортивные новости

Ягудин заочно поспорил с Губерниевым о популярности фигурного катания

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин заочно поспорил с комментатором Дмитрием Губерниевым о популярности своего вида спорта. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Так, а Дмитрий Губерниев говорит, что биатлон самый крутой. Фигурка круче, однозначно! Фигурка рулит!

Думал, что до чемпионата мира уже будет тихо, а тут... Запасаемся попкорном. Пишите ваши варианты дальнейших событий! Там столько возможностей», — написал Ягудин.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу к Этери Тутберидзе.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.