Ягудин заочно поспорил с Губерниевым о популярности фигурного катания

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном фигурном катании Алексей Ягудин заочно поспорил с комментатором Дмитрием Губерниевым о популярности своего вида спорта. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram.

«Так, а Дмитрий Губерниев говорит, что биатлон самый крутой. Фигурка круче, однозначно! Фигурка рулит!

Думал, что до чемпионата мира уже будет тихо, а тут... Запасаемся попкорном. Пишите ваши варианты дальнейших событий! Там столько возможностей», — написал Ягудин.

Ранее сообщалось, что чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная отказалась комментировать возможное возвращение в группу к Этери Тутберидзе.