Миранчук забил пятый мяч за «Аталанту»

В очередном матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» оказалась сильнее «Кротоне».

Встреча прошла в Бергамо на арене «Атлетико Адзурри д'Италия» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:1.

Последний мяч в игре на свой счет записал российский полузащитник Алексей Миранчук. Для него этот гол стал пятым в нынешнем сезоне и вторым в Серии А.

Напомним, что 25-летний хавбек один раз забивал в Лиге чемпионов, и еще дважды в Кубке Италии.



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