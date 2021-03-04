Ибрагимович пригласил Хабиба выступать за «Милан»

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил о том, что нападающий Златан Ибрагимович пригласил его сыграть за «Милан».

По его словам, в смешанных единоборствах он уже достиг всего, чего только можно.

Также Нурмагомедов в интервью Евгению Савину заявил, что уже получил приглашение от профессионального клуба «Аль-Васль» из ОАЭ.



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