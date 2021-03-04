Тренер сборной России настаивал на участии Спицова в скиатлоне

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о том, что настаивал на участии Дениса Спицова в скиатлоне на чемпионате мира 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, для участия в следующей гонке ему было необходимо попасть в топ-6, иначе для него мировое первенство было бы закончено.

Бородавко отметил, что данное решение оказалось ошибочным, и что в будущем необходимо давать возможность выходить на старт тем атлетам, которые заслужили это право.

Ранее сообщалось, что Михаил Первушин стал третьим в спринтерской гонке на юниорском чемпионате мира по биатлону в австрийском Обертиллиахе.