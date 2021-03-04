Перенесший инфаркт Романцев поблагодарил болельщиков за поддержку

Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо.

Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное — не болейте», — передает слова легендарного наставника пресс-служба красно-белых в Instagram.

Напомним, что 2 марта стало известно о том, что Романцев перенес инфаркт.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг покинет клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента.