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Спортивные новости

Перенесший инфаркт Романцев поблагодарил болельщиков за поддержку

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Спасибо большое за беспокойство, всем очень благодарен за переживания. Чувствую себя хорошо.

Огромное спасибо болельщикам «Спартака», чувствую их поддержку и переживания. Самое главное — не болейте», — передает слова легендарного наставника пресс-служба красно-белых в Instagram.

Напомним, что 2 марта стало известно о том, что Романцев перенес инфаркт.

Ранее сообщалось, что нападающий «Краснодара» и сборной Швеции Маркус Берг покинет клуб по окончании нынешнего сезона в статусе свободного агента.

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