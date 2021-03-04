Овечкин признан первой звездой матча «Бостон» — «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.

Первой звездой игры был признан капитан «столичных» Александр Овечкин, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

Второй и третьей звездой стали вратари игравших команд: Туука Раск и Витек Ванечек.

Ранее главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о голкипере «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.