Овечкин признан первой звездой матча «Бостон» — «Вашингтон»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Бостон Брюинз».
Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» при пустых трибунах и завершилась победой гостей в серии послематчевых бросков со счетом 2:1.
Первой звездой игры был признан капитан «столичных» Александр Овечкин, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.
Второй и третьей звездой стали вратари игравших команд: Туука Раск и Витек Ванечек.
Ранее главный тренер «Далласа» Рик Боунесс поделился мнением о голкипере «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.
#ALLCAPS 3 ⭐️'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) March 4, 2021
⭐️: @ovi8
⭐️⭐️: BOS - Rask
⭐️⭐️⭐️: @vitacz15 #CapsBruins pic.twitter.com/GUnylZ3kiT