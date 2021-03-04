Тарасова оценила потенциальное возвращение Косторной к Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила потенциальное возвращение действующей чемпионки Европы Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По ее словам, специалист сама решит, принимать ли обратно 17-летнюю спортсменку к себе или нет.

«Тутберидзе — выдающийся наставник, она сама решит, что делать. А желание Алены мы не учитываем, у нее сегодня одни, а завтра другие», — сказала Тарасова.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин высказался о возможном возвращении Алены Косторной в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.