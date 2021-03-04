«Миннесота» Капризова потерпела поражение от «Вегаса» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» уступила «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Парадайсе на «Т-Мобайл Арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Алекс Так, Джонатан Маршессо, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Вильям Карлссон. У гостей шайбу заросил Маркус Фолиньо.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 21 минут 8 секунд и нанес пять бросков по воротам соперника при показателе полезности »-1».

В следующем матче «Вегас» на выезде встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» в Глендейле сыграет с «Аризоной Койотс».

Ранее Капризов рассказал о своей адаптации в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)