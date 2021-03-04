Тренер «Фиорентины» посоветовал снизить ожидания в отношении Кокорина

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли посоветовал снизить ожидания в отношении нападающего Александра Кокорина.

«Мы должны снизить ожидания и проявить терпение. Кокорин должен интегрироваться, он должен понимать итальянский футбол», — приводит слова Пранделли официальный сайт команды.

После перехода россиянина из московского «Спартака» он принял участие в трех матчах за «фиалок», в которых не отметился результативными действиями. Во встрече 25-го тура чемпионата Италии против «Ромы» (1:2) Кокорин вышел на замену на 52-й минуте.

Ранее сообщалось, что российский форвард отдал семь точных передач в игре против «Ромы».