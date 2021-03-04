Лыжник Крюгер гордится победой норвежцев над Большуновым

Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер высказался о результатах индивидуальной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

По итогам гонки весь пьедестал заняли норвежцы. Золото завоевал Ханс Кристер Холунд, серебряным призером стал Крюгер, а Харальд Эстберг Амундсен взял бронзу. Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место.

«Приятно осознавать, что мы можем обогнать Большунова. Я горжусь, что мы, трое норвежцев, были лучше его», — цитирует Крюгера Aftonbladet.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее олимпийский чемпион Владимир Смирнов посоветовал Большунову отказаться от участия в эстафете.