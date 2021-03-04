Источник: жена Мамаева доставлена в больницу с отравлением таблетками

Полиция проводит проверку в связи с отравлением таблетками жены полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Аланы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

«Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка», — заявил собеседник агентства.

3 марта стало известно, что друзья Аланы нашли ее дома без сознания Она была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского. Позже она опровергла эту информацию.

Ранее супруга Мамаева высказалась об очередной измене футболиста.