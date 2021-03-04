Махачев может провести поединок против Фергюсона

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев может провести поединок против американца Тони Фергюсона.

«Если я выиграю Дрю Добера, может быть все что угодно. Посмотрим. Может быть встреча и с Тони Фергюсоном, и Рафаэлем дос Аньосом», — заявил спортсмен на пресс-конференции перед турниром UFC 259.

Поединок между Махачевым и представителем США Добером пройдет в ночь с 6 на 7 марта в Лас-Вегасе. В активе Махачева 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. Рекорд Добера — 23-9-1.

Ранее Махачев высказался о сравнении с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.