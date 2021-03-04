Команда «Формулы-1» представила болид с российским триколором

Американская команда «Хаас» представила болид на сезон-2021. Фотографии машины VF-21 опубликованы на странице команды в Instagram.

Ливрея нового болида выполнена в цветах российского триколора. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.

В новом сезоне пилотами команды будут россиянин Никита Мазепин и немец Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее команда «Формулы-1» «Альпин» подтвердила, что российский пилот Даниил Квят станет резервным пилотом команды в следующем сезоне.