Тренер сборной Норвегии высказался об отказе Большунова общаться со СМИ

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум поделился мнением об отказе российского лыжника Александра Большунова общаться со СМИ после индивидуальной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Россиянин занял четвертое место в забеге, а весь пьедестал заняли норвежские спортсмены.

«Понимаю, что Большунов разочарован, потому что сегодня он был главным фаворитом. Но нет никакой опасности в том, чтобы поговорить с журналистами, ведь никто не собирается его добивать. Можно было просто остановиться и дать пару комментариев», — цитирует Носсума Expressen.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее олимпийский чемпион предложил Большунову отказаться от эстафеты.