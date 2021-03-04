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Спортивные новости

Тренер сборной Норвегии высказался об отказе Большунова общаться со СМИ

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Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум поделился мнением об отказе российского лыжника Александра Большунова общаться со СМИ после индивидуальной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Россиянин занял четвертое место в забеге, а весь пьедестал заняли норвежские спортсмены.

«Понимаю, что Большунов разочарован, потому что сегодня он был главным фаворитом. Но нет никакой опасности в том, чтобы поговорить с журналистами, ведь никто не собирается его добивать. Можно было просто остановиться и дать пару комментариев», — цитирует Носсума Expressen.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После шести гонок россияне завоевали две награды. Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте.

Ранее олимпийский чемпион предложил Большунову отказаться от эстафеты.

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