Владелец «Хааса» прокомментировал подписание контракта с «Уралкалием»

Владелец «Хааса» Джин Хаас высказался о заключении контракта с российской компанией «Уралкалий» в качестве титульного партнера команды «Формулы-1».

4 марта команда представила новый болид, ливрея которого выполнена в цветах российского флага.

«Мы с нетерпением ждем возможности представлять их бренд в течение всего сезона. Это захватывающее время для команды — «Уралкалий» теперь с нами, а пилотами стали Никита Мазепин и Мик Шумахер. Надеюсь, что мы вернемся к тому, чтобы набирать очки в гонках в нынешнем сезоне», — приводит слова Хааса официальный сайт команды.

В прошлом сезоне за рулем «Хааса» выступали француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен. По итогам 17 гонок американская команда набрала три очка и заняла предпоследнее место в зачете конструкторов.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее сообщалось, что название команды сменится на F1 Uralkali Haas.