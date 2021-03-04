Плющенко подтвердил желание Косторной вернуться к Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко впервые высказался о возможном возвращении чемпионки Европы Алены Косторной к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

«Я желаю ей только добра. Если она решила вернуться в прежнюю команду, то я ничего плохого в этом не вижу. Мы дали ей все условия, которые она хотела, поставили четыре программы, хотя я был против менять что-то за три недели до старта и против ее выступления в форме, которую не успела набрать», — цитирует Плющенко ТАСС.

По мнению экс-фигуриста, спортсменке не хватило двух месяцев, чтобы набрать форму.

«Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — добавил Плющенко.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин высказался о возможном возвращении Косторной к Тутберидзе.