Прощание с комментатором Юрием Розановым прошло в Москве

Церемония прощания с комментатором Юрием Розановым прошла в Москве. Гражданская панихида состоялась в зале при морге Центральной клинической больницы.

О смерти спортивного журналиста стало известно 3 марта 2021 года. С 2019 года он боролся с раком легких.

Розанов начал карьеру комментатора в 1996 году на «НТВ-Плюс». Он работал на трансляциях крупнейших футбольных турниров, в том числе чемпионатов мира и Европы, Лиги чемпионов, комментировал соревнования по хоккею.

В 2012 году Розанов вместе с Сергеем Крабу получили телевизионную премию «ТЭФИ-2011» в номинации «спортивный комментатор, ведущий спортивной программы» за репортаж с финального матча молодежного чемпионата мира по хоккею.

Ближайшие матчи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и все встречи 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о комментаторе.

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил соболезнования родным и близким комментатора.