Плющенко: Косторной точно грех жаловаться

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своем отношении к чемпионке Европы Алене Косторной.

3 марта появилась информация, что спортсменка может перейти из академии экс-фигуриста к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе.

«Ей точно грех жаловаться. Букеты мне точно не нужны, я к ней как относился хорошо, так и отношусь. Я и моя семья ее всегда поддерживали, досталась она нам, наверное, в самый сложный период своей спортивной карьеры», — цитирует Плющенко ТАСС.

Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к Плющенко.

Ранее экс-фигурист заявил, что не видит ничего плохого в возможном возвращении Косторной к своему бывшему тренеру.