Гендиректор «Самбо-70» рассказал о переговорах между Косторной и Тутберидзе

Генеральный директор «Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном возвращении чемпионки Европы Алены Косторной к тренеру Этери Тутберидзе.



«Переговоры идут, пока не перешла. Когда именно перейдет, не знаю, там свой движ», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее Плющенко подтвердил желание Косторной вернуться к Тутберидзе.