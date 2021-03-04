Глейхенгауз отреагировал на новость о возвращении Косторной к Тутберидзе

Хореограф Даниил Глейхенгауз отреагировал в Instagram на информацию о возвращении чемпионки Европы Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе.

4 марта об этом сообщил журналист Василий Конов в Telegram.

«Мы еще не приняли решение», — написал Глейхенгауз на английском языке, опубликовав скриншот новости в сториз соцсети.

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Летом 2020 года она перешла от Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Ранее генеральный директор «Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном возвращении Косторной.