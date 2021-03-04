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Спортивные новости

В Союзе биатлонистов России раскрыли бюджет организации

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Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов раскрыл бюджет организации.

«По состоянию на сегодняшний день дело обстоит так: 50,8 млн рублей от «Газпрома», 15,5 млн от компаний, которые не стремятся к пиару, 15-20 млн по линии попечительского совета во главе с Владимиром Якушевым и государственная субсидия от Министерства спорта — 24 млн. Выходим на 105-110 млн», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».

В декабре 2017 года Международный союз биатлонистов (IBU) ограничил СБР в правах из-за допинговых скандалов. Российские спортсмены сохранили право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, но России запретили проводить турниры под эгидой IBU.

Ранее сообщалось, что СБР погасил большую часть долгов перед IBU.

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