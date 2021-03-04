У свидетеля по делу Кокорина и Мамаева изъяли фальшивые пятитысячные купюры

Выступивший в качестве свидетеля по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева Карен Григорян подозревается в изготовлении в целях сбыта поддельных банкнот. Об этом сообщает пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Отмечается, что 3 марта Григорян был задержан, из его автомобиля полиция изъяла 15 фальшивых пятитысячных купюр на сумму 75 тысяч рублей. Сам подозреваемый проходит по уголовному делу по ч.1 ст.186 УК РФ и арестован Пушкинским районным судом до 1 мая, при этом обвинения ему не предъявлены. Сообщается, что Григорян дал явку с повинной, а также заявил, что изъятые купюры принадлежат не ему. По словам задержанного, ему их передал его отец, которого разыскивают оперативники.

Григорян является игроком любительского футбольного клуба «Царское Село». Также в апреле 2019 года он проходил в качестве свидетеля по делу о драке, участие в которой приняли Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий. Все четверо были признаны в избиении водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, главы департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, после чего были этапированы в колонию общего режима. Осенью 2019 года осужденные вышли на свободу по УДО.