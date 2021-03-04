Россиянки завоевали серебро в эстафете на ЧМ впервые с 2005 года

Российские лыжницы заняли второе место по итогам эстафеты в рамках чемпионата мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе. Отечественную команду представили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева.

Для женской сборной России этот результат стал лучшим за последние 16 лет. В последний раз серебро в женской эстафете россиянки выигрывали на мировом форуме 2005 года, когда турнир также принимал Оберстдорф. Тогда за Россию выступили Лариса Куркина, Наталья Баранова, Евгения Медведева и Юлия Чепалова.

Ранее сообщалось, что серебро в эстафете стало для россиянок первой наградой на чемпионате мира, в программе которого осталась мужская эстафета, а также два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.