Стало известно, когда истечет испытательный срок Большунова за инцидент с Мяки

В Международной федерации лыжного спорта (ФИС) поделились подробностями санкций, наложенных на российского лыжника Александра Большунова. За инцидент с представителем Финляндии Йони Мяки россиянин был наказан условно, а СМИ утверждали, что данный ему испытательный срок распространится на пять гонок чемпионата мира в Оберстдорфе. Представители ФИС же подчеркнули, что данный срок истечет только в следующем сезоне.

«К мероприятиям, проводимым под эгидой ФИС, относятся все соревнования Кубка мира или чемпионата мира, которые проводятся в одно и то же время в одном и том же месте, в соответствии с календарем ФИС. Речь идет не о гонках, а о целых мероприятиях. Чемпионат мира считается только одним событием», — приводит ТАСС слова источника из ФИС.

Таким образом, испытательный срок Большунова распространится на чемпионат мира, а также на четыре следующих этапа Кубка мира. Инцидент, за который был наказан российский лыжник, произошел во время эстафеты на январском этапе Кубка мира в финском Лахти, когда россиянин на финише толкнул финна Мяки. За это команда Большунова лишилась бронзовой медали.