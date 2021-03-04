В российской сборной рассказали, что помешало лыжницам победить в эстафете

Старший тренер российской команды Юрий Бородавко подвел итоги женской эстафеты на чемпионате мира по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе, где отечественные лыжницы завоевали серебряные медали. За российскую команду выступили Яна Кирпиченко, Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Наталья Непряева. По мнению специалиста, россиянки могли бы одержать победу в гонке, если бы у триумфаторов эстафеты из Норвегии в состав не была включена Тереза Йохауг.

«Когда собирались с девочками командой, говорили им: «Вы должны бороться за первое место! Не удивляйтесь, вы можете — вы достаточно хорошо готовы, у вас ровная команда». Чего не хватило? На успех наших девочек многие не рассчитывали. Мы заняли второе место благодаря упорству и правильной расстановке лыжниц по этапам. Но у Норвегии есть Йохауг, которая способна обыграть всех с приличным отрывом. Все остальные все же равны, без Йохауг мы бы вполне боролись за золотые медали», — цитирует Бородавко ТАСС.

Для российских лыжников эта медаль стала третьей на мировом первенстве в Оберстдорфе. Лидерство в зачете лыжных гонок остается за Норвегией. В программе турнира осталась мужская эстафета, а также два масс-старта. Чемпионат завершится 7 марта.

Ранее лыжница Яна Кирпиченко призналась, что не хотела бежать один этап с Йохауг.