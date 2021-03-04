Тихонов назвал «караулом» и «позорищем» выступление российских биатлонисток

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о выступлении женской сборной России, которая заняла седьмое место по итогам эстафетной гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. По словам специалиста, старший тренер женской команды Михаил Шашилов допустил ошибку при выборе состава, в который вошли Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова, суммарно допустившие 11 промахов.

«Караул! Нам в этом году не привыкать уже. Шашилов все экспериментирует и проверяет. Должен с закрытыми глазами ночью сказать, кто на каком этапе. Просто позорище! Самое большое количество занимающихся в мире, и вот такие результаты. Зачем ставить Миронову на четвертый этап, она его никогда нормально не бегала. Сделайте по-человечески, дайте пробежать тому, у кого больше опыта. Безголовый тренерский состав. Стыдно», — приводит слова Тихонова Sport24.

В эстафетной гонке россиянки финишировали восьмыми, однако в итоге поднялись на седьмую позицию после того, как за нарушение правил передачи эстафеты была дисквалифицирована финишировавшая четвертой сборная Украины.