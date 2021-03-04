Логинов попал в состав сборной России на эстафету в Нове-Место

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на мужскую эстафетную гонку, которая пройдет 5 марта в рамках восьмого этапа Кубка мира в чешском Нове-Место. Как сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU), российскую команду представят Саид Каримулла Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Отмечается, что Латыпов будет финишером у россиян и побежит один с этап с норвежцем Йоханнесом Бё и французом Эмильеном Жакленом.

Ранее в Нове-Место прошла женская эстафета, победу в которой одержали шведки. Россиянки расположились на седьмой итоговой позиции.