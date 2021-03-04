Дисквалифицированной за допинг фигуристке Сотсковой запретят тренировать

Юрист Анна Анцелиович рассказала о тонкостях обвинительного вердикта дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в отношении фигуристки Марии Сотсковой, которая была дисквалифицирована на десять лет за нарушение антидопинговых правил. По словам специалистки, спортсменке также запретят заниматься тренерской деятельностью. Работать тренером Сотскова сможет только в том случае, если ее подопечные не будут финансироваться государством и не будут выступать в официальных соревнованиях.

«Здесь все зависит от того, кто будет у нее тренироваться. Если это спортсмены, которые будут принимать участие в соревнованиях под эгидой федерации или просто на соревнованиях, спонсируемых со стороны государства, то это попадает под санкции о дисквалификации в связи с профессиональным сотрудничеством с квалифицированным тренером, а у нее нарушение условий дисквалификации. Если же у нее будут ученики, которые просто учатся кататься для себя, — это ее право и их право работать с ней», — приводит РИА «Новости» слова юриста, которая также подчеркнула, что соответствующие санкции будут распространяться на Сотскову и в вопросе ее участия в ледовых шоу.

В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении карьеры, в ходе которой стала серебряным призером финала серии Гран-при сезона-2017/18, на Олимпийских играх 2018 года заняла восьмое место, а также выиграла серебряную и бронзовую медаль на чемпионатах России. Ранее РУСАДА объяснило причины ее дисквалификации.