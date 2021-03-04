Московское «Динамо» проиграло «Северстали» во втором матче серии плей-офф

Московское «Динамо» на своей площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали» во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Никита Гуслистов, Александр Петунин, Йоонас Няттинен и Владислав Кодола.

У динамовцев отличились Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, «Северсталь» сравняла счет в серии — 1-1. Третий матч пройдет в Череповце 6 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Запад. 2-й матч

«Динамо» (Москва, Россия) — «Северсталь» (Череповец, Россия) — 2:5 (1:2, 2:2, 0:2)

0:1 — Гуслистов (Макеев) — 15:23

1:1 — Шипачев (Кагарлицкий, Сергеев) — 24:14 (5x4)

1:2 — Петунин (Лалонд) — 30:41

1:3 — Лалонд (Капустин, Гуслистов) — 35:53

2:3 — Кагарлицкий (Яшкин) — 39:50 (5x4)

2:4 — Няттинен (Лишка) — 43:18

2:5 — Кодола — 53:09