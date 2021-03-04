Гол Ковальчука принес «Авангарду» вторую победу над «Автомобилистом» в серии плей-офф

Омский «Авангард» одержал победу над екатеринбургским «Автомобилистом» во втором матче серии 1/4 финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла в Балашихе, завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей авторами заброшенных шайб стали Павел Дедунов, Кирилл Семенов, Сергей Толчинский и Илья Ковальчук.

У гостей отметились Вячеслав Литовченко, Павел Куликов и Георгий Белоусов.

В начале третьего периода сознание потерял арбитр Юрий Иванов. Матч команды продолжили с одним линейным судьей.

Таким образом, «Авангард» повел в серии — 2-0. Третья игра пройдет в Екатеринбурге 6 марта.

КХЛ. Плей-офф. 1/4 финала. Восток. 2-й матч

«Авангард» (Омск, Россия) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) - 4:3 (2:1, 0:2, 2:0)

0:1 — Литовченко (Хольцер, Арзамасцев) — 08:13

1:1 — Дедунов (Шарипзянов) — 08:24

2:1 — Семенов (Чудинов, Хохлачев) — 14:17 (5x4)

2:2 — Куликов (Трямкин, Хрипунов) — 28:18

2:3 — Белоусов (Щемеров, Макеев) — 31:56 (5x4)

3:3 — Толчинский (Найт) — 43:55 (5x4)

4:3 — Ковальчук (Зернов, Толчинский) — 45:45