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Спортивные новости

Евгений Свечников впервые может сыграть против своего брата Андрея

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников вызван из запасного состава. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Таким образом, 24-летний форвард сможет сыграть в ближайшем матче регулярного чемпионата, в рамках которого «Ред Уингз» 6 марта в гостях сыграет против »Каролины Харрикейнз», где выступает родной брат Свечникова Андрей. Примечательно, что братья впервые могут сыграть друг против друга.

Евгений Свечников был выбран «Детройтом» в первом раунде драфта 2015 года под общим 19-м номером. При этом россиянин чаще выступал за фарм-клуб «Ред Уингз» «Гранд-Рапидс Гриффинс» в Американской хоккейной лиге (КХЛ). В этом сезоне НХЛ он сыграл три матча, забросив две шайбы и сделав одну результативную передачу. Что касается Андрея Свечникова, то в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал 17 очков (семь голов и десять передач) в 22-х матчах.

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