Звезды «Манчестер Юнайтед» устроили перепалку во время матча

Звездные футболисты «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и Маркус Рэшфорд устроили перепалку во время матча 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас».

В сети появились кадры конфликта, который произошел во время второго тайма. Магуайр попытался обострить, однако мяч от него попал к Рэшфорду, который оказался в офсайде. Пасующий игрок указал на это одноклубнику, на что получил достаточно грубый вопрос: «Что ты хочешь, чтобы я сделал?».

Магуайер ответил в том же духе и посоветовал одноклубнику выйти из офсайда, на что Рэшфорд послал его. Вся речь футболистов сопровождалась матерными словами.

Поединок завершился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.