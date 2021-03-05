«Ростов» ответил «Спартаку» про продажу Норманна

«Ростов» ответил московскому «Спартаку» на слова о продаже 24-летнего норвежского полузащитника Матиаса Норманна, передает «РБ-Спорт».

Ранее спортивный директор столичного клуба Дмитрий Попов заявил, что команда могла купить защитника, а ростовская сторона просила за игрока €18 млн. На это заявление ответил руководитель пресс-службы «Ростова» Денис Штанько.

«Мы не торгуем Норманном. У клуба нет и не было желания во что бы то ни стало продавать футболиста, клуб не дает сигналы рынку о том, что игрок продается. Норманн нужен «Ростову», — заявил Штанько.

Ранее сообщалось, что легенда «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем самочувствии после инфаркта.