Непряева прокомментировала серебро в эстафете на чемпионате мира

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала второе место в эстафете на чемпионате мира, передает «Спорт-Экспресс».

Российская команда в составе Непряевой, Яны Кирпиченко, Юлии Ступак, Татьяны Сориной завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, уступив только сборной Норвегии.

«На своем этапе сегодня я старалась проходить гонку с холодной головой. Понимала, что растерять такой колоссальный отрыв не имею права. Догнать тоже было сложно, все-таки у норвежек бежала не какая-то обычная девчонка», - -заявила Непряева.

Она поделилась также, что после падения на этапе Кубка мира, где Непряева сломала руку, то надежду в нее веселила Елена Вяльбе, которая не дала ей расслабиться и сдаться.

Ранее сообщалось, что в российской сборной рассказали, что помешало лыжницам победить в эстафете.