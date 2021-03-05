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Спортивные новости

Биатлонистка Казакевич высказалась о возвращении национальной символики

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич высказалась о возвращении национальной символики на форму команды, передает «Матч ТВ».

Российские биатлонисты не могли использовать национальную символику на прошедшем чемпионате мира, однако на этапы Кубка мира санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) не распространяются.

«Фактически ничего не изменилось. Мы как были сборной Россией, так и остались. Отклеили наклейки. У некоторых форма, конечно, немного попортилась из-за скотча. В целом все так же», — заявила Казакевич.

Ранее сообщалось, что Украина оспорила дисквалификацию и отодвинула Россию на восьмое место в эстафете.

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