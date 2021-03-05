Российская фигуристка Худайбердиева рассказала о проблемах со зрением

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева призналась, что у нее достаточно серьезные проблемы со зрением.

В своем Instagram фигуристка отвечала на вопросы поклонников. Один из подписчиков спросил, почему она постоянно носит линзы.

«Я в линзах последние пять лет ежедневно. Как будет возможность, обязательно сделаю коррекцию зрения», — поделилась спортсменка.

Худайбердиева выступает в танцах на льду в паре с Егором Базиным.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированной за допинг фигуристке Сотсковой запретят тренировать.